Батьки київських школярів пишуть масову відмову від вакцинацій

Всеукраїнська двотижнева кампанія із безкоштовної вакцинації дорослого населення, призначена на 26 травня, може бути зірвана: люди від 16 до 29 років відмовляються від уколів від кору і краснухи після смерті вакцинованого школяра з Краматорська.

У Києві, де вакцинація старшокласників, студентів і ПТУ, що навчаються, має стартувати у четвер, батьки учнів і самі школярі пишуть масову відмову. У київських школах вже цілі стопки подібних записок.

"На дітей вплинула смерть хлопчика з Донецької області після щеплення "КК" (кору-краснухи). Вони дуже налякані, поки до нас не поступило ще жодної згоди на вакцинацію. Деякі батьки в своїх відмовах пишуть: ми згодні на щеплення тільки якщо вакцина буде французькою, а не індійською", - розповіли лікарі і медсестри школи №247. Проте, умовляти молодь, не наважуються. Головний імунолог Києва Олег Назар про відмови знає: "Наші бригади все одно ходитимуть по квартирах і розповідатимуть про вакцину. Хай люди вирішують".

У Центральній дитячій київській поліклініці ТМО №1 дивуються, чому саме зараз постало питання про вакцинацію: "Індійські вакцини півроку зберігалися на складах, але чому раптом вакцинація почалася саме зараз, коли у старшокласників і студентів гарячий період: тестування, заліки, сесія. Вони як ніхто схильні до стресів. Зараз весна, а це означає - цвітіння рослин і як результат - алергія. Але головне, старшокласники кілька місяців тому вже були щеплені так званими моно-вакцинами. Окремо від кору і окремо від краснухи. Навіщо ще раз вакцинуватися?".

Багато питань у лікарів виникає і після того, як вони ознайомилися з "документами" на вакцину: "Нам переслали копії одноразового дозволу на в`їзд препарату з Індії. Він проходить як гуманітарна допомога. Бельгійському і французькому меданалогам дозволений багатократний в`їзд до нас.

Собівартість — 40 і 26 грн., відповідно. Вони вселяють більше довіри " - розповіли лікарі міськполіклініки. Але безкоштовна вакцинація проводиться тільки "Індією". У приватників можна зробити вакцинацію, але це недешево. За індійську вакцину — 160 грн., а бельгійський або французький "побратим" — 250 грн. Пояснити, чому одна вакцина дорожча, інша - дешевша, не змогли пояснити.

До речі, на Заході користуються своїми, європейськими, вакцинами. Наприклад, у Швеції медики купують голландську вакцину: "Перевірений препарат, ми йому довіряємо. Одне щеплення у нас коштує 200 крон (20 євро)" - сказав шведський лікар зі Стокгольма Вільям Лідгберг.

Главред