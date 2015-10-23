Україна переходить на "зимовий час": як допомогти організму адаптуватися

Як відомо, це робиться з метою економії електроенергії, а що це означає для нашого здоров'я?

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Вранці ми зможемо спати неначе на годину довше — це добре, але увечері нас раніше буде наздоганяти втома і сонливість. Тривалість світлих годин доби зараз стрімко скорочується. І через якийсь тиждень ми вже будемо прокидатися на роботу в непроглядній темряві. Всередині нашого організму існують свої біологічні годинники - вони "працюють" не по стрілках годинника, а по світловому дню. Люди будуть вимушені ламати свій звичний ритм, виникає неузгодженість біоритмів — десинхроноз. Для нервово-ендокринної системи, яка керує нашими внутрішніми годинами, це стрес. А стрес, як відомо, може загострити перебіг будь-якої хвороби.

У групі ризику — люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної і нервової систем, а також люди з психічними порушеннями - депресія, порушення сну. Але навіть у здорових людей може з'явитися тривожність, сонливість, підвищена стомлюваність. Найгірше буде вранці, коли ще не розвиднілося, і вечорами, коли сонце зайшло вже давно. Такий болючий період може тривати від двох тижнів до місяця.

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Швидко підлаштувати ритм організму під ритм життя можна за допомогою сніданку, в який буде входити гострий червоний перець. Він містить речовину капсаїцин, яке активує вироблення гормонів бадьорості і взагалі розганяє кров. Протипоказаний цей метод хворим з виразковою хворобою шлунка, печінковими проблемами і гіпертонією (гострий перець підвищує тиск).

Є препарати, які допомагають пристосуватися до нових умов існування. Ефективні при десинхронозі настоянки кореня женьшеню, елеутерококу, лимонника, левзеї та радіоли. Адаптогени продаються в аптеці без рецепта, приймаються в середньому по 20 крапель тричі на день (але не на ніч) за 30-40 хвилин до їжі. Курс прийому становить кілька тижнів.

Позбутися пригніченого настрою можна за допомогою бананів і фініків. Вони містять серотонін – речовина, яку називають одним з гормонів щастя. Для нормалізації його рівня в крові достатньо з'їсти 2 банана або жменю фініків.