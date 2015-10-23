До кінця року будуть створені Центри психологічної реабілітації військовослужбовців

Міністр оборони України Степан Полторак прийняв рішення про створення до кінця року Центрів психологічної реабілітації військовослужбовців - учасників АТО.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міноборони.

Такі центри будуть створені на базі: Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь", Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, Дніпропетровського військового госпіталю, Центрального військового санаторію "Хмільник", Центру медичної реабілітації та санаторного лікування «Пуща Водиця», а також Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Трускавецький".

"Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях на сході країни, повинні пройти професійну психологічну реабілітацію і адаптуватися до мирного життя", - підкреслив Полторак.