Одноденна яблучна дієта

Дієтологи стверджують, що один раз на тиждень потрібно влаштовувати собі розвантажувальний день. Це не тільки допоможе позбавитися проблем з фігурою, але і багатьох проблем із здоров`ям. Давайте поговоримо про яблучний розвантажувальний день, завдяки якому можна скорегувати порушення обміну речовин, нормалізувати його і боротися із зайвою вагою.

Снідати тобі необхідно в 8.00. На сніданок дозволь собі з`їсти суміш, що складається з натертого на терці яблука, однієї столової ложки вівсяних пластівців і одного стаканчика нежирного йогурту.

У 11.0 просто необхідно з`їсти ще одне яблуко.

У 14.00 настає час обіду і тому час приготувати собі салат. Для цього вам потрібно буде дрібно нарізати два яблука, змішати їх з тертою морквою і листовим салатом.

Заправити салат йогуртом. При бажанні можеш додати в салат улюблену зелень.

У 16.00 час, для того, щоб з`їсти ще одне яблуко.

А в 18.00 тобі необхідно повечеряти.

На вечерю тобі слід обмежитися порізаними часточками яблука, злегка политими лимонним соком і невеликим шматочком сира.

Якщо після цієї вечері у тебе все ж таки прокинеться апетит, то ти можеш з`їсти ще одне яблуко.

Але, слід зазначити, що бажано укластися до 20.00. Протягом дня слід пити яблучний сік або зелений чай. Після такого розвантажувального дня наступний день почни з нежирного бульйону або кефіру.

Не варто забувати також і про те, що не слід кидатися з крайності в крайність.

Якщо ти один день будеш їсти тільки яблука, а на наступний харчуватися тільки жирним м`ясом, то ніякого результату ти не побачиш.