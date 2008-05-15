На Донеччині госпіталізували третю жертву щеплення

У реанімаційне відділення ДТМО Краматорська Донецької області потрапила ще одна дитина, у якої різко піднялася температура після проведеної імунізації, передає polemika.com.ua. Відомо, що старшокласник з тієї ж школи і того ж класу, де вчився загиблий Антон Тищенко. Зараз проводиться ретельне обстеження хворого. Від коментарів медики відмовляються.

Нагадаємо, що 12 травня в Краматорську після проведеної вакцинації помер 17-річний школяр Антон Тищенко, а вчора в Макіївці Донецької області госпіталізували 19-річний робочого, у якого після аналогічного щеплення різко погіршало самопочуття.