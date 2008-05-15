Щодня 40 українців інфікуються ВІЛ

Щодня 40 українців інфікуються вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), а Україна займає перше місце у Європі за поширенням епідемії СНІДУ.

Про це повідомив сьогодні на проведеній агентством УНІАН в Українському домі прес-конференції, присвяченій Всесвітньому дню пам’яті людей, які померли від СНІДу, голова Координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, Володимир ЖОВТЯК.

Незважаючи на цю катастрофічну ситуацію, за словами В.ЖОВТЯКА, у бюджеті України на протистояння епідемії СНІДу передбачено лише трохи більше 100 млн. грн.

“Український уряд оцінив життя одного українця у 2 гривні 33 копійки на рік. Тобто на профілактику, діагностику і лікування вірусу імунодефіциту людини на одну особу щороку витрачатимуть менше грошей, ніж коштує один гамбургер”, – наголосив В.ЖОВТЯК.

Він зазначив також, що протягом тижня активісти Всеукраїнської мережі проводитимуть акцію “Життя. Недорого”, присвячену Всесвітньому дню пам’яті людей, які померли від СНІДу.

“Зокрема, у рамках акції ми роздаватимемо чиновникам по усій Україні “фіскальні чеки” з написами: “Профілактика ВІЛ – 8 коп./рік, Діагностика ВІЛ – 59 коп./рік, Лікування – 1,66 грн./рік на одну людину”, – повідомив В.ЖОВТЯК.

Цим організатори заходу хочуть привернути увагу чиновників і суспільства до проблем боротьби з епідемією, зокрема, недостатнього державного фінансування.

“До Дня пам’яті відбудуться також традиційні концерти, свічкові ходи, панахиди, експозиції пам’ятних полотен (квілтів), інформаційні ярмарки, уроки толерантності. Кожна людина, приєднавшись до акції, матиме можливість згадати тих, хто помер від СНІДу, та висловити солідарність з людьми, які живуть з ВІЛ”, - зазначив В.ЖОВТЯК.