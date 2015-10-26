Бультер'єр вчепився у горло 6-річній дівчинці - стан дитини тяжкий

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю облуправління міліції, зазначивши, що це відбулося 24 жовтня.

За даними міліції, дівчинка без дорослих гуляла біля свого будинку, коли повз проходив чоловік із собакою на повідку. Чоловік збирався перейти вулицю і в цей момент пес різко розвернувся й напав на дівчинку. Власник намагався відбити розлюченого собаку від дитини, проте сам був покусаний. Дитину з перегризеною сонною артерією «швидка допомога» доставила до Центральної районної лікарні, йдеться в повідомленні. Стан дівчинки задовільний.

Власник собаки повідомив працівникам міліції, які розбираються в тому, що трапилося, що трирічного пса він щойно купив в одному із сіл Кобеляцького району і вів до автомобіля, щоб виїхати з ним додому в Дніпропетровську область. Собаку ізолювали у вольєрі Кобеляцького райвідділу міліції.