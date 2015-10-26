МОЗ проведе технічні консультації з питань проведення державних закупівель

28 жовтня 2015 року о 15:00 год. у Міністерстві охорони здоров’я України відбудеться засідання-технічні консультації з питань проведення державних закупівель за участі керівництва МОЗ, а також із залученням закупівельного агентства Crown Agents, одного з партнерів, якого МОЗ обрало для проведення закупівель через міжнародні механізми у 2015 році та надалі.

Програма заходу:

15:00 – 15:10 – виступ Ігоря Перегінця – заступника Міністра охорони здоров’я;

15:10 – 15:25 – презентація про підходи щодо проведення закупівель, Крістін Джексон, Crown Agents;

15:25 – 16:00 – сесія запитань-відповідей.

Місце проведення: МОЗ України, вул. Грушевського, 7, великий зал засідань, 3 поверх.

Запрошуємо вас взяти участь у засіданні!

Просимо підтвердити свою участь до кінця дня 27 жовтня 2015 року на електронну адресу: olesya.ts@moz.gov.ua, тел. 253-24-38, 063-139-98-30.