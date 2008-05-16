Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ заявляє, що повністю довіряє вакцині від кору та краснухи, якою зараз в України проводять щеплення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Тернополі.

Як запевнив міністр, вакцина сертифікована Всесвітньою організацією охорони здоров`я і нею користуються у Європі та і США.

В.КНЯЗЕВИЧ зауважив, що 12 травня в школі Краматорська протягом кількох годин було вакциновано 30 осіб, причому однаковою серією вакцини. “Незрозуміло, чому так сталося. Можливо, у хлопця була якась патологія”, - сказав В.КНЯЗЕВИЧ, коментуючи випадок смерті старшокласника після щеплення.

Міністр додав, що в Донецькій області вакциновано орієнтовно понад 20 тис. осіб, зокрема у Краматорську - 471 особа. І жодних поствакцинальних реакцій та ускладнень в інших мешканців області не виявлено, стверджує він.

При цьому міністр додав, що його діти теж пройдуть вакцинацію. Хто ж не бажає отримувати щеплення для імунізації від кору і краснухи, той може відмовитися від вакцинації, зауважив В.КНЯЗЕВИЧ.

Зараз, за його словами, інцидент в Краматорську вивчає спеціальна комісія, яку очолює перший заступник міністра охорони здоров`я України Микола ПРОДАНЧУК. Триває епідеміологічне розслідування, фахівці проводять патологоанатомічну експертизу, аналіз надання медичної допомоги.

За попередніми даними, на сьогодні в Україні в рамках кампанії з масової імунізації проти кору та краснухи вже вакциновано близько 60 тис. осіб. Загалом заплановано вакцинувати 9 мільйонів українців віком від 15 до 29 років.