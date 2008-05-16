У Донецькій області медики проведуть огляд раніше щеплених громадян

У містах Донецької області за допомогою санітарної авіації буде оглянуто кожного, раніше щепленого від кору і краснухи, хто відчує нездужання.

Про це сказав в інтерв`ю кореспонденту УНІАН начальник Головного управління охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації Олександр АНІЩЕНКО.

За його словами, "від готується наказ управління, про те, що всіх пацієнтів, у яких будуть бодай якісь підозри на реакцію після щеплення, з будь-яким жителем міста, хоч би де це сталося – до нього викликається лікар-консультант через санавіацію і консультує". Далі, наголошує О.АНІЩЕНКО, "якщо на 100% фахівець упевнений і виключає (зв`язок хвороби з вакцинацією – УНІАН), ми залишаємо хворого в місті, якщо ні – ми всіх госпіталізуємо, дітей – до обласної дитячої лікарні, а дорослих в Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об`єднання".

Він констатував, що "сьогодні в Краматорську о 8.50 поступила дитина, хлопчик, з тієї ж школи з ознаками ГРЗ". "Туди поїхали, там працює зараз педіатр і реаніматолог, бо зараз, коли обпечешся на молоці, дмухаєш на воду", - сказав начальник управління. І додав: "Також зараз нова поступила дівчинка з Краматорська, у неї пронос, і для поствакцинації можуть бути такі прояви".

Він нагадав, що після вакцинації можуть бути "температура, інші місцеві реакції, тому що будь-яке щеплення – це чужорідний білок". О.АНІЩЕНКО акцентував, що, "хоча поствакцинальні прояви відпрацьовувались на великій масі людей, але всі ми індивідуальні, будь-які ліки, коли ми їх приймаємо, якщо відверто, це досвід, тобто коли ви п`єте таблетку, ви над собою ставите дослід, навіть за призначенням лікаря". Він пояснив, що через індивідуальні особливості буває і так, що "в анотації до ліків написано, що буде такий-то ефект, а у вас може бути діаметрально протилежний, бо має значення все – навіть ваш емоційний фон". До того ж начальник управління додав, що необхідно враховувати і специфічність Донбасу, тобто його "екологічну специфічність, коли ми самі не знаємо, що їмо, що п`ємо, чим дихаємо".

Тому банальне щеплення кожна людина може перенести по своєму, підсумував О.АНІЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня у старшокласника з Краматорська через три години після щеплення піднялася висока температура, його було госпіталізовано. О 03.00 13-го травня хлопець помер у реанімації.

За попередніми даними комісії Міністерства охорони здоров`я, яка розслідує цей випадок, смерть учня після щеплення не пов`язана з якістю вакцини.