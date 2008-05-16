ФК ”Шахтар” передав відділенню онкогематології медобладнання

Вчора в донецькому Інституті невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака головний тренер ФК "Шахтар" Мірча ЛУЧЕСКУ і футболісти передали дитячому відділенню онкогематології унікальне медичне устаткування і подарунки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Шахтаря", М.ЛУЧЕСКУ разом із футболістами Богданом ШУСТОМ, Олександром ГЛАДКИМ, Костянтином КРАВЧЕНКОМ, Томашем ХЮБШМАНОМ, Даріо СРНА, Луісом АДРІАНО і ІЛСІНЬО вручили відділенню п`ять перфузорів для внутрішньовенного введення, а також домашній кінотеатр, телевізор і безліч дисків з мультфільмами.

Як зазначила завідуюча відділенням Катерина ВІЛЬЧЕВСЬКА, "унікальність перфузорів у тому, що за їх допомогою можна впродовж певного часу рівномірно вводити певну кількість медикаментів, чого звичайною крапельницею зробити неможливо".

"Крім того, перфузори дозволяють вводити двоє ліків одночасно. Завдяки цьому ми зуміємо ще більше дітвори повернути до нормального життя", - зазначила завідуюча відділенням.