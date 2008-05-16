На Полтавщині щеплення продовжуються, але за згодою громадян
Медики не наполягають на вакцинації
Міський голова Кременчука Микола Глухов розпорядився припинити проведення щеплень проти кору. Таке рішення ухвалене після того, як 15 травня старшокласник СШ № 8 потрапив до реанімації після проведеної вакцинації.
Відновлення щеплень проти кору в місті буде дозволено тільки після того, як місцевим лікарям стануть відомі результати розслідування причини смерті 17-річного хлопця в Донецькій області, якому також було зроблено щеплення вакциною індійського виробництва.
Із письмовим проханням дати висновок про безпеку імпортної вакцини звернувся до головного санітарного лікаря Полтавської області і начальника управління охорони здоров`я Полтавської ОДА голова протиепідеміологічної комісії Полтавської міськради, заступник мера обласного центру Олександр Русин. Але як заявив чиновник, відповіді він поки що не одержав.
У Полтаві щеплення продовжуються, але йде посилена роз`яснювальна робота серед батьків учнів і молодих людей про те, що щеплення робиться з їх згоди. Ніхто з медиків не наполягатиме на проведенні вакцинації, якщо людина цього не хоче, підкреслив Русин.