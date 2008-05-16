На Полтавщині щеплення продовжуються, але за згодою громадян

Міський голова Кременчука Микола Глухов розпорядився припинити проведення щеплень проти кору. Таке рішення ухвалене після того, як 15 травня старшокласник СШ № 8 потрапив до реанімації після проведеної вакцинації.

Відновлення щеплень проти кору в місті буде дозволено тільки після того, як місцевим лікарям стануть відомі результати розслідування причини смерті 17-річного хлопця в Донецькій області, якому також було зроблено щеплення вакциною індійського виробництва.

Із письмовим проханням дати висновок про безпеку імпортної вакцини звернувся до головного санітарного лікаря Полтавської області і начальника управління охорони здоров`я Полтавської ОДА голова протиепідеміологічної комісії Полтавської міськради, заступник мера обласного центру Олександр Русин. Але як заявив чиновник, відповіді він поки що не одержав.

У Полтаві щеплення продовжуються, але йде посилена роз`яснювальна робота серед батьків учнів і молодих людей про те, що щеплення робиться з їх згоди. Ніхто з медиків не наполягатиме на проведенні вакцинації, якщо людина цього не хоче, підкреслив Русин.

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