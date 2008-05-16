Ющенко чекає висновків МОЗ стосовно загибелі школяра після щеплення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається найближчими днями почути фахову відповідь комісії Міністерства охорони здоров`я, що розслідує причини загибелі після щеплення вакциною проти кору і краснухи 17-річного школяра з Краматорська.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він заявив під час зустрічі з міністром охорони здоров`я Василем КНЯЗЕВИЧЕМ.

Трагедія, яка сталася в Краматорську, потрясла все українське суспільство, відтак влада повинна продемонструвати «повну, швидку та адекватну реакцію» на цю ситуацію, наголосив Президент.

Він особливо підкреслив, що розслідування цього трагічного випадку має проводитися абсолютно публічно. «Кожна дія, у тому числі комісії МОЗ, повинна бути публічна. Нам треба повернути довіру там, де вона втрачена - і до міністерства, і до медичних працівників», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент відзначив, що протягом ближчих днів очікує завершення роботи із вивчення причин смерті юнака.

«Я думаю, треба дати вказівку по всій медичній системі, що дана компанія вакцинації є виключно добровільною справою», - заявив Президент.

У цьому контексті він особливо наголосив на важливості недопущення можливих випадків вимагання довідок про щеплення як підстави для допуску випускників до участі в тестуванні та вступу до вузів.

«Надзвичайно важливо, щоб у стінах МОЗ, серед працівників охорони здоров`я були сформульовані коректні підходи до тої трагедії, яка відбулася», - також зазначив глава держави. Він додав, що СБУ та Генеральна прокуратура мають перевірити механізм закупівлі вакцин.

«Нам треба показати, що ми глибоко реагуємо на цю трагедію», - наголосив Президент.

Міністр доповів Президентові про попередні висновки комісії МОЗ, що розслідує смерть підлітка. За його словами комісію, до складу якої увійшли також міжнародні експерти з ВООЗ та ЮНІСЕФ, очолює перший заступник міністра охорони здоров`я Микола ПРОДАНЧУК.

В.КНЯЗЕВИЧ повідомив, що наразі медики не пов`язують смерть школяра з якістю вакцини. «За попередніми даними, це є збіг обставин», - сказав він, додавши, що до трагічної смерті юнака щеплення отримали 60 тисяч молодих людей віком від 16 до 29 років - і всі вони почуваються нормально.

Водночас він зазначив, що МОЗ призупинило використання в Україні вакцини з тієї серії, яку отримав померлий юнак, до отримання результатів експертизи.

В.КНЯЗЕВИЧ також поінформував главу держави, що вакцинацію проти кору та краснухи, масштабна кампанія з якої розпочнеться з 26 травня, МОЗ проводить за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров`я. Міністр особливо відзначив, що на сьогодні МОЗ відпрацювало всі організаційні заходи, пов`язані з вакцинацією. «Це не примусова кампанія», - запевнив він Президента.

В.ЮЩЕНКО висловив співчуття родині померлого юнака. «Я особисто глибоко переживаю і сумую з тої трагедії, що пов`язана зі смертю Антона Тищенка, і висловлюю свої найщиріші співчуття родині. Я розумію, наскільки це велика родинна трагедія, велике сімейне горе, і хочу заявити, що ми зробимо все, щоб дати чітку відповідь на причини, які привели до даної трагедії», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він ще раз наголосив, що сподівається вже ближчими днями почути фахову відповідь комісії МОЗ, що розслідує причини трагедії. Водночас Глава держави закликав сторони, які мають опосередковане відношення до даної трагедії, «не дискредитувати вакцинацію», яка є одним з фундаментальних заходів, що мають здійснювати МОЗ та відповідні регіональні установи. «Я переконаний, що нам треба зробити тверезі висновки з того, що відбулося, і не блокувати відповідні заходи, пов`язані з підвищенням якості життя і здоров`я громадян України. Будьмо благорозумні і не політизуймо дану ситуацію. Давайте дамо можливість фахівцям чітко професійно висловитися по даному питанню», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня старшокласник з Краматорська після щеплення, здійсненого напередодні, помер в реанімації.

Протягом 15 травня у Краматорську зі скаргами на погіршення самопочуття до дитячої міської лікарні звернулося 18 дітей, які були вакциновані від кору та краснухи (вакцина ZA 26-X). Зараз усі вони перебувають у лікарнях Донецька і Краматорська.