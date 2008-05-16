Стабілізувався стан школяра з Кременчука, якого вчора було доставлено в реанімацію

Стан школяра з Кременчука, якого вчора після щеплення від кору і краснухи доставили в реанімацію, стабілізувався.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам на нараді в міськвиконкомі повідомив начальник міського відділу охорони здоров’я Валерій ЛИТВИНЕНКО.

"У нього вчора піднялася температура, і щоб перестрахуватися, ми помістили його в реанімацію. Сьогодні його стан стабілізувався. Я вважаю, це була нормальна реакція організму", - сказав В.ЛИТВИНЕНКО.

За його словами, у 5-15% населення після щеплень можуть бути подібні симптоми. "У нас це один випадок на 5 тисяч щеплених. Його брату зробили щеплення теж, і все нормально. Реакції немає. У 5% населення реакція може бути у вигляді висипу", - заявив лікар.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня старшокласник із Краматорська після щеплення, здійсненого напередодні, помер у реанімації.

Впродовж 15 травня в Краматорську зі скаргами на погіршення самопочуття до дитячої міської лікарні звернулися 18 дітей, які були вакциновані від кору і краснухи (вакцина ZA 26-X). Зараз всі вони перебувають в лікарнях Донецька і Краматорська.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що сподівається найближчими днями почути професійну відповідь комісії Міністерства охорони здоров`я, яка розслідує причини загибелі 17-річного школяра з Краматорська. Він також сказав, що СБУ і Генеральна прокуратура мають перевірити механізм закупівлі вакцин.