Завтра відбудеться прес-брифінг "Гуманітарний штаб приєднується до ініціативи ЮНІСЕФ і ВООЗ з грудного вигодовування"

Завтра, 28 жовтня, 12:00-13:00, в ІА «Українські новини» відбудеться прес-брифінг Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. В ході заходу новий директор Штабу Олександр Вишняков та координатор Штабу Римма Філь розкажуть про підтримку ініціативи Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) і Всесвітньої Організації охорони Здоров'я щодо популяризації грудного вигодовування серед матерів Донбасу. Під час брифінгу ви дізнаєтеся про зміни отримання і складу дитячих продуктових наборів у рамках програми Гуманітарного штабу «Допоможемо дітям». Крім того, експерт з грудного вигодовування ЮНІСЕФ Катерина Булавінова розповість про міфи, пов'язані з годуванням, і про необхідну підтримку жінок в кризових ситуаціях.

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