Укргідрометцентр прогнозує різке похолодання 29 жовтня - 1 листопада

Український гідрометеорологічний центр прогнозує різке похолодання 29 жовтня - 1 листопада з нічними температурами від 1 до 7 градусів нижче нуля, повідомила в інтерв'ю УНІАН начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко.

«Очікується, що 29 жовтня - 1 листопада станеться різке похолодання. Опадів не буде, але нічні температури становитимуть від 1 до 7 градусів морозу», - сказала вона.

Метеоролог повідомила, що дощі, які пройшли з 19 жовтня, вирішили проблему нестачі вологи у ґрунті майже на всій території України. Триваюча з липня посуха істотно затягла осінню посівну кампанію і негативно позначилася на розвитку сходів озимих. Очікуване похолодання, незважаючи на достатність вологи у ґрунті, загрожує тим, що більше половини посівів не будуть належним чином підготовлені до зими.

«До 28-29 жовтня ще є шанс, що сходи будуть. Далі прийде похолодання. Це означає, що вночі вже розвитку не буде через низькі температури, вегетація і в денний час буде слабенькою. Більше половини посівів належного розвитку не отримають. Продовжувати посівну вже немає сенсу», - зазначила Адаменко.

Повний текст інтерв'ю читайте на сайті «УНІАН-Економіка»: http://economics.unian.net/agro/1165246-glavnyiy-agrometeorolog-ukrainyi-cherez-20-let-yug-stranyi-mojet-prevratitsya-v-pustyinyu.html