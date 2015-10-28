У Держекспоцентрі МОЗ викрили корупційний механізм - СБУ

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою та міліцією викрили корупційний механізм, створений посадовими особами держпідприємства "Державний експертний центр МОЗ України".

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, посадовці систематично закуповували для потреб підприємства товари, роботи і послуги за завищеними цінами. «Зокрема, представники керівництва держпідприємства під час будівництва офісного приміщення безпідставно перерахували підрядникам 3,2 млн грн, не передбачених кошторисною документацією», - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці встановили, що в 2013 році ці ж чиновники експертного центру орендували у приватного підприємства 5,5 тис. м2 нежитлових приміщень. Через істотне завищення вартості оренди держпідприємству було завдано збитків більш як на 4,6 млн грн, поінформували в СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупції у держпідприємстві. Зокрема, перевіряється інформація щодо прийняття чиновниками експертного центру рішень, які призвели до реєстрації на території України лікарських засобів з порушенням встановленого законодавством порядку, підкреслили в СБУ.