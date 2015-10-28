Проведено обшуки у чиновників МОЗ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

«Прокуратурою Голосіївського району столиці спільно зі співробітниками Служби безпеки України, а також міліції в рамках розпочатого кримінального провадження за фактом розтрати державних коштів посадовцями Державного експертного центру МОЗ України проведено обшуки у приміщеннях зазначеного держпідприємства, а також у особистих помешканнях та транспортних засобах керівників установи», - йдеться в повідомленні.

В результаті 10 проведених обшуків виявлено та вилучено всю необхідну первинну документацію, яка свідчить про безпідставне перерахування 3,2 млн грн бюджетних коштів представниками керівництва держпідприємства під час будівництва офісного приміщення, заявили в прокуратурі.

Крім того, встановлено, що у 2013 році цими ж посадовцями експертного центру орендовано у приватного підприємства 5,5 тис. м кв нежитлових приміщень. Через суттєве завищення вартості оренди держпідприємству завдано збитків на більш ніж 4,6 млн грн, додали у відомстві.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 КК України триває, проводяться необхідні першочергові слідчі (розшукові) дії для встановлення інших можливих фактів корупції у держпідприємстві. Крім того, перевіряється інформація щодо прийняття посадовими особами експертного центру рішень, які призвели до реєстрації на території України лікарських засобів з порушенням встановленого законодавством порядку.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня в СБУ заявили, що викрили корупційний механізм, створений посадовцями держпідприємства "Державний експертний центр МОЗ України". За даними правоохоронців, чиновники систематично закуповували для потреб підприємства товари, роботи та послуги за завищеними цінами.