У пілотних областях стартував проект з протидії неінфекційним захворюванням

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, 4-річний проект реалізовуватиметься на регіональному рівні у шести пілотних областях – Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій, Львівській, Івано-Франківській, Харківській областях та у місті Києві.

Як зазначили в міністерстві, на рахунок неінфекційних захворювань припадає 86% смертей в Україні щорічно. Проектом з протидії неінфекційним захворюванням передбачено розробку індивідуальних обласних стратегій для подолання НІЗ, вдосконалення протоколів діагностики та лікування і розвиток потенціалу фахівців на рівні первинної медичної допомоги.

Інша суттєва складова проекту – нарощування обізнаності українців про фактори ризику НІЗ та їхні наслідки, йдеться в повідомленні. Просвітницька робота та розповсюдження інформації відіграватимуть вирішальну роль не лише у зниженні факторів ризику, пов’язаних зі стилем життя (куріння, зловживання алкоголем, брак фізичної активності та нездорове харчування), але й позитивно впливатимуть на здоров’я та добробут українців, впевнені у МОЗ. Особливу увагу приділятимуть профілактиці та просвітницькій діяльності в школах, оскільки шкідливі звички та нездоровий спосіб життя в основному набуваються у підлітковому віці.

«Неінфекційні захворювання в Україні надзвичайно впливають на населення. В рамках цього проекту ми будемо підтримувати уряд у створенні політики охорони здоров'я, яка б мала на меті приборкати епідемію НІЗ, і в той же час ми будемо працювати з людьми і місцевими громадами, щоб запобігти виникненню цих захворювань», - повідомила керівник проекту ВООЗ Джеррі Маквіні. Вона також підкреслила необхідність ефективнішого залучення громадянського суспільства і приватного сектору для посилення протидії розповсюдженню НІЗ.