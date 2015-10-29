Британські благодійники доставили в Україну інвалідні візки

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, представники британської благодійної організації Wheelchairs for Ukraine передали в Одесу гуманітарний вантаж - 112 інвалідних колясок та подушок до них.

«Вантаж знаходиться на складі КУ «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарського забезпечення» в очікуванні митного оформлення. Кожна коляска промаркована, що дозволить місту вести звітність перед благодійною організацією», - відзначили в департаменті.

Чиновники мерії обговорили з засновником Wheelchairs for Ukraine Майклом Данлопом і генеральним менеджером Кітом Робертсоном можливість створення в Одесі філії благодійної організації для реалізації проекту постачання інвалідних колясок та супутніх предметів побуту для всієї України.