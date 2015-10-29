Ацетилсаліцилова кислота знижує рівень цукру в крові

Ця властивість саліцилатів (тих самих, якими так багата вербова кора) відома лікарям ще з XIX століття. Але механізм був відкритий молодим китайським вченим лише в 2003 році. Виявилося, що аспірин підвищує чутливість клітин до інсуліну, зниження якої становить основу діабету II типу. У минулому році Американська Асоціація Діабету включила в свої рекомендації приймати аспірин щодня по 75-162 мг.

Аспірин знімає напади мігрені (доза 2000 мг) так само успішно, як і спеціально розроблені для цього препарати (так званий триптановий ряд), які можна придбати тільки за рецептом лікаря.

Адже навіть 30 мг цієї речовини у день уже значно знижує ризик інсульту та інфаркту.