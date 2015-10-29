Пити чай після їди - дуже шкідливо

Для того, щоб уникнути цих негативних наслідків, рекомендується пити чай не раніше, ніж через півгодини після прийому їжі.

Водночас надмірне вживання чаю перед їжею здатне не тільки вплинути на нашу здатність розрізняти смаки, роблячи їжу смаку, але і перешкодити засвоєнню білка в організмі. Тому спробуйте наступного разу зробити паузу в 20-30 хвилин перед їжею, і ваше травлення буде вам вдячне.

Вживання чаю викликає пригнічення секреції шлункового соку і може зменшити загальний вміст кислоти та жовчі в шлунку. Чай також здатний впливати на поглинання організмом білків та інших поживних речовин. Вживання чаю натщесерце буде стимулювати слизову шлунка, приводячи у результаті до втрати апетиту.

Якщо ви випадково залишили свій чай "ночувати", на ранок без зайвих роздумів просто вилийте його. Такий чай не тільки втратив всю свою користь, але і вже став живильним середовищем для бактерій і грибків, які можуть бути досить небезпечні для нашого організму. Тому має сенс взяти собі за правило пити тільки свіжозаварений чай.