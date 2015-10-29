Вчені розповіли, як заспокоїти дитину, яка плаче

Нове дослідження, проведене співробітниками Монреальського університету, показало: розмови в такій ситуації не допомагають. За даними фахівців, спів набагато ефективніший. В експерименті дослідники включали 30 учасникам віком від 6 до 9 місяців турецьку музику, лепет дітей і діалог дорослих, повідомляє meddaily.ru/ з посиланням на CTV News.

Вчені спеціально вибрали незнайомі немовлятам мову і музику. Матерів поставили за дітей, щоб уникнути контакту між ними. Також фахівці позбавилися від інших можливих подразників. Після відтворення музики, лепетання і розмови дослідники виявили, що спів удвічі краще заспокоював проблемних дітей порівняно з усім іншим.

Немовлята залишалися спокійними в середньому близько 9 хвилин. Діалог і лепет заспокоювали дітей менш як на половину від цього часу. Потім діти знову починали плакати. Дослідники зазначають: багато матерів розмовляють зі своїми дітьми, намагаючись їх заспокоїти. Судячи з усього, цим мамам час переходити на спів.