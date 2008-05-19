У Донецькій області госпіталізовано після щеплень 92 особи

У Донецькій області госпіталізовано 92 особи, з них 87 дітей (учні 10 - 11 класів), у яких погіршилось самопочуття після щеплень проти кору і краснухи.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, на сьогодні до лікувальних закладів м. Донецька госпіталізовано 31 особу, з них 28 дітей (з м. Краматорська - 26 осіб, з них 25 дітей, з м. Селидове - 2 дитини, з м. Макіївка - 1 дорослу особу, з Великоновоселівського району - 1 дитину та з Тельманівського району - 1 дорослу особу), м. Краматорська - 56 осіб, з них 54 дитини, м. Маріуполя - 4 дитини та м. Курахове - 1 дитину, які протягом 15-17 травня скаржились на погіршення самопочуття у зв`язку з проведенням їм з 5 травня щеплень проти кору та краснухи (вакцина ZA 26-X).

Причини погіршення стану здоров`я встановлюються. На місті події працює заступник міністра охорони здоров’я В.ЮРЧЕНКО з групою спеціалістів.

Ситуація знаходиться під контролем МОЗ та МНС.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до розпорядження уряду і наказів Міністерства охорони здоров`я України, починаючи з 26 травня 2008 року в Україні повинна була початися масова вакцинація громадян у віці від 16 до 29 років від кору і краснухи. За рекомендаціями Мінохоронздоров`я України, регіонам, у разі готовності відповідних служб і за умови належного матеріально-технічного забезпечення, було запропоновано почати щеплення достроково.

В результаті щеплень, початих в Донецькій області з 5 травня ц.р., мали місце ускладнення стану здоров`я молодих людей. 13 травня старшокласник з Краматорська після щеплення, зробленого напередодні, помер в реанімації.