Втрата зубів є передумовою розвитку раку

Японські медики знайшли стійкий зв`язок між втратою зубів і збільшеним ризиком трьох видів ракових утворень, що відносяться до стравоходу, шиї і легенів. Запальні процеси бактерійних інфекцій порожнини рота приводять не тільки до руйнування зубної структури, але і розвивають ракові пухлини, встановили учені Центру раку Айчі і медичної школи Університету Нагоя /Aichi Cancer Center and Nagoya University/.

Періодонтальні і зубні хвороби важливі для патогенезу онкозахворювань, говорять онкологи. Фахівці вивчили асоціацію між раком і здоров`ям зубів серед 5 тис. онкохворих і понад 10 тис. людей без діагнозу. Було доведено, що люди із захворюваннями зубів на 136% більше піддаються ризику щодо раку стравоходу, на 68% - раку шиї і на 54% - раку легенів. Також наголошувалося, що вірогідність небезпечного діагнозу збільшувалася пропорційно кількості зубів, які пацієнт втрачав.

За словами лікарів, порожнина рота - межа між зовнішнім навколишнім середовищем і шлунково-кишковим трактом. Оральна гігієна потенційно зачіпає шлунково-кишкову флору і таким чином має важливе значення у формуванні хронічних хвороб.

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