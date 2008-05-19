Чим шкідлива ковбаса для вашого здоров`я

Ну, хто з нас не любить ковбасу або ковбасні вироби? Саме ковбаса вважається з давніх пір найпопулярнішим продуктом харчування, але якраз проти неї завжди виступали дієтологи всього світу. Причина їх обурення полягала в тому, що вміст жиру в цьому смачному продукті сягав сорока п`яти відсотків, за наявності білка лише у 15 %.

За підрахунками учених в організм людини щорічно потрапляє до десяти кілограмів жиру у зв`язку із споживанням ковбас. Перед технологами ковбасного виробництва було поставлено завдання, звести вміст жирів до мінімуму при збереженні якості, тобто м`якої текстури ковбас і їх смаку.

До теперішнього часу цієї умови нікому не вдавалося виконати, адже саме жир додає і забезпечує збереження ароматичних властивостей ковбасних виробів.

Але нещодавно, керівник відділу експериментальних технологій Мюнхенського інституту, зробив заяву про те, що ученим вдалося розробити рецептуру корисної ковбаси.

Ковбаса, яку жартома називають «фітнес-ковбасою», містить в собі лише 2,9% жиру.

При зниженні її жирності, відпадає необхідність використання консервантів, які покликані перешкоджати окисним процесам в жирі і, відповідно, знижувати розвиток токсичності продукту.