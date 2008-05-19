Стало відомо чому людина швидко товстішає після дієт

Учені Каролінського інституту Стокгольма одержали нові дані відносно механізмів регуляції обміну в жировій тканині. У статті, опублікованій в останньому номері журналу "Нейчур", вони стверджують, що в організмі людини відбувається безперервний процес утворення і розпаду жирових клітин. У людей з надмірною вагою утворюється більше клітин, ніж у людей з нормальною вагою. Дослідження шведських учених показують, що утворення нових жирових клітин відбувається протягом життя людини і при будь-якій вазі - в об`ємі 10 % в рік, тоді як загальна кількість клітин - як у худих, так і у повних - залишається незмінною.

Під час проведення експериментів шведськими медиками були розроблені ряд нових методів дослідження. Використовуючи радіоактивні маркери для клітинної ДНК, вони змогли визначити вік клітин і зуміли встановити зв`язок між розміром клітин і загальною кількістю жирової тканини у великого числа людей з різною масою тіла.

Дослідження показали, що швидкість заміни клітин у людей з надмірною вагою удвічі більше, ніж у людей з нормальною вагою, і вона не залежить від того, худне людина чи ні. Хоча у схудлих якась частина клітин втрачає жир і знаходиться в неактивному стані.

"Отримані нами результати можуть пояснити, чому після курсу схуднення важко утримувати вагу: нові клітини, теж повинні заповнюватися жиром, тому зростає ризик, що людина знов набиратиме втрачені кілограми", - говорить Арнер. Ці дані допоможуть в розробці нових методик боротьби з ожирінням, регулюючих і стримуючих утворення нових клітин.