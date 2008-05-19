Причина смерті підлітка з Краматорська буде відома через місяць

Результати паталогоанатомічних досліджень, які скажуть про причини смерті підлітка з Краматорська, померлого 12 травня після імунізації від кору та краснухи, будуть готові не раніше, ніж через місяць.

Про це заявила вчора на прес-конференції заступник головного санітарного лікаря Донецької області Тамара БЕЛОМЕРЯ.

За її словами, "не закінчено результати паталогоанатомічних досліджень і гістологічних досліджень, які будуть готові: паталогоанатомічні – через місяць, гістологічні - наступного тижня".

Т.БЕЛОМЕРЯ ще раз підкреслила, що "причинно-наслідковий зв`язок прямий між щепленням і смертю дитини не встановлений поки".

Присутній на прес-конференції начальник Головного управління охорони здоров`я в Донецькій області Олександр АНІЩЕНКО зазначив: "Ми зараз не вважаємо, що вакцина стала причиною смерті, але все одно питання є".