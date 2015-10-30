93-річна киянка віддала свої заощадження на лікування поранених бійців

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, в Києві пройшло п’яте вручення відзнаки Блаженного Священномученика Омеляна Ковча - греко-католицького священика, послідовника Митрополита Шептицького, який в часи Другої світової рятував євреїв, за що був ув’язнений і загинув в концтаборі Майданек. Відзнаку щорічно вручають за особистий життєвий приклад жертовності та гуманізму, героїчні вчинки у служінні людині та задля примирення і порозуміння між народами.

Цьогорічними лауреатами Відзнаки Блаженного Священномученика Омеляна Ковча стали: «Фонд міжнародної солідарності» (Польща) - громадська організація, що була одним із головних організаторів польської гуманітарної допомоги пораненим на Майдані та українським військовим; Уляна та Марко Супруни (Канада-Україна) - благодійники, засновники проекту «Захист патріотів», завдяки якому курсанти військових училищ та десятки тисяч українських вояків пройшли вишколи з медичної допомоги на полі бою та отримали персональні аптечки; «Друзі України в Ізраїлі» (Ізраїль) - благодійна організація, яка надала потужну допомогу українським воякам, пораненим, дитячим будинкам та біженцям, організувала стажування українських хірургів у лікарнях Ізраїлю; отець Василь Іванюк (Україна) - декан Краматорського деканату УГКЦ, який навертає людей на Донеччині до християнства та українських цінностей, організовує допомогу українським воякам, біженцям, дітям із обмеженими можливостями; Клавдія Поліщук (Україна) - 93-річна киянка, яка віддала свої заощадження на лікування поранених бійців.

Відзнаку імені Омеляна Ковча вручають щороку за значний внесок у розвиток екуменічного діалогу, діалогу культур і народів, міжрелігійного та міжнаціонального порозуміння, благодійної діяльності, за особистий життєвий приклад жертовності та гуманізму. Захід відбувся в рамках тижня Митрополита Андрея Шептицького в Києві.