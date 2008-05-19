У Києві створено єдиний в Україні центр для ВІЛ-інфікованих дітей

У Києві відкрито перший та поки що єдиний в Україні центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді. Його презентував Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, наразі центр працює на лівому березі Дніпра, а 29 травня столична влада презентує роботу другого центру для ВІЛ-інфікованих та наркозалежних, що обслуговуватиме мешканців правобережної частини міста.

«Київський міський лівобережний центр для дітей та молоді – єдиний комплекс, де ВІЛ-інфіковані наркозалежні люди можуть отримати комплексну допомогу. На превеликий жаль, кількість ВІЛ-інфікованих людей зростає»», - зауважив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«На один такий центр місто витрачає близько 500 тис. грн. на рік. В такій установі допомогу можуть отримувати як дорослі, так і діти від самого народження», - повідомив міський голова.

Він нагадав, що Київ посідає 4-те місце серед міст-мільйонників за кількістю ВІЛ-інфікованих та наркозалежних людей. «Однак смертність серед них зменшується, тому що в столиці найкращий рівень діагностики та лікування. Міська влада не цурається цих людей, ми всіляко намагаємося допомагати їм у вирішенні проблем», - зазначив міський голова.

За його словами, лише у 2008 році на боротьбу з наркоманією, алкоголізмом та зі СНІДом місто витратить 9 млн. грн., – це на 7,5 млн. грн. більше, ніж у 2005 році.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що минулого року в столиці було відкрито ще два кабінети довіри міського центру СНІДу – на вул. Висоцького, 8 та на вул. Бориспільській, 30-А. Довгий час в Києві було лише два таких кабінети довіри на все місто.