Чиновники від медицини: для щеплень від кору застосовується тільки якісна вакцина

Начальник Головного управління охорони здоров`я Донецької області Олександр АНІЩЕНКО підкреслює, що медпрацівники, проводячи імунізацію проти кору і краснухи, використовують тільки якісну вакцину і несуть особисту відповідальність за її застосування.

Про це він сказав днями на прес-конференції. "У нас не застосовуються неякісні вакцини, у нас поки що застосовувалися тільки якісні вакцини, - заявив О.АНІЩЕНКО, - Роблять щеплення медпрацівники, вони такі ж люди, вони знають про відповідальність свою особисто".

За його словами, "вакцина після її розкриття і розчинення придатна протягом 6 годин, якщо вона зберігатися в темному місці при температурі 2-8 градусів тепла".

"Адже термін дії вакцини дуже короткий, в цій школі (школа Краматорська, де навчався підліток, який помер 12 травня після імунізації, - УНІАН) з однієї ампули робили вакцинацію 8 дітям, а ампула розрахована на 10 доз. Тому 8 дітям зробили, і, звісно, ампулу викинули", - пояснив О.АНІЩЕНКО.

Кажучи в цілому про дану вакцину, заступник головного санітарного лікаря Донецької області Тамара БЕЛОМЕРЯ, присутня на прес-конференції, повідомила, що "ця вакцина індійського інституту сироваток (виробник – Serum Institute of India), і інститут є базовим підприємством Всесвітньої організації охорони здоров`я". За її словами, "користуються цією вакциною давно, в світі нею щеплено понад 100 млн. чоловік, і в Молдові вона дала добрі результати, але саме така вакцина в Україні використовується вперше". "Але, маю сказати, - зазначила Т.БЕЛОМЕРЯ, - така дивакцина проти кору і краснухи не використовувалася в нашій країні, а взагалі вакцина цього виробника використовувалася в Україні, зокрема в Донецькій області – це моновакцина проти краснухи і вона мала прекрасний результат". І додала: "Тоді, тих ускладнень, які могла дати моновакцина, вона не мала в області, і не тільки в області, а й в Україні. Не було жодного ускладнення і дуже мало було реакцій на введення цього препарату".

Характеризуючи нинішню вакцину проти кору і краснухи, Т.БЕЛОМЕРЯ сказала, що "вона, як і будь-яка вакцина, має свої протипоказання – алергічні реакції після попереднього введення даної вакцини, лейкоз, онкозахворювання, ВІЛ-інфекція, тяжкі захворювання серцево-судинної системи, вагітність, а також будь-які гострі захворювання і загострення хронічних". За її словами, "препарат має і побічні дії: місцеві реакції виникають, зазвичай, протягом 48 годин від проведення імунізації – в місці ін`єкцій можуть виникати почервоніння, набряк, інфільтрат, а загальні реакції виникають з 4 по 15 добу після щеплення – підвищення температури (у 15% прищеплених трапляються), головний біль, біль в суглобах". До побічних дій вакцини також відноситься і тромбоцитопенія, тобто зниження числа тромбоцитів у крові.

Т.БЕЛОМЕРЯ підкреслила, що "дуже рідко виникають ускладнення у вигляді енцефаліту, артритів". Але, за її словами, "якщо порівнювати цю вакцину з іншими аналогічними – це вакцина дає навіть менше число ускладнень у вигляді артритів порівняно з іншими".

"Взагалі вже кілька років ми не реєстрували тяжких ускладнень після введення вакцин", - зазначила заступник головного санітарного лікаря. "І після стількох років благополуччя, у нас, на жаль, такий випадок трагічний стався - смерть хлопчика", - додала вона.