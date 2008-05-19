В Україні призупинено масову імунізацію індійською вакциною проти кору та багряниці

МОЗ України призупинило кампанію вакцинації молоді проти кору та багряниці у всіх регіонах України.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві охорони здоров`я України.

Згідно з наказом міністра охорони здоров`я України № 255 від 17.05.2008 р. "Про заборону обігу вакцини для профілактики кору та краснухи", дана вказівка вилучити з обігу вакцину виробництва Serum Institute of India Ltd.