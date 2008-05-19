“Актуальні проблеми сучасної патологічної анатомії”

В м. Полтава, 21-23 травня відбудеться VIII Конгрес патологів України “Актуальні проблеми сучасної патологічної анатомії” Організатори: Асоціація патологів України. 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. тел. (044) 258-11-24, 257-51-59, 265-40-53. т/ф 290-86-39 Запрошені до участі: представники Росії, Білорусі, МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій, зацікавлені особи.

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