“Актуальні питання медицини праці та промислової екології”

В м. Донецьк, 22-23 травня відбудеться Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання медицини праці та промислової екології” Організатори: Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України. 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел. (0622) 94-33-88. КЛПУ “Обласна клінічна лікарня професійних захворювань”. 83059, Донецьк, проспект Ілліча, 104. Тел/факс (0622) 94-12-85 Запрошені до участі: представники Росії, Білорусі, МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій

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