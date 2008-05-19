“Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія”

В м. Дніпропетровськ, 23-24 травня відбудеться Науковий симпозіум “Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія” Організатори: Асоціація лікарів-ендоскопістів України. 02660, Київ, вул. Братиславська, 3. тел. (044) 518-27-16 Запрошені до участі: представники Росії, МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій.

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