Пішов з життя відомий український кардіохірург Геннадій Книшов

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав директор Інституту серця професор Борис Тодуров.

"...пішов з життя один з основоположників Української кардіохірургії - академік Книшов Геннадій Васильович. Він був для нас вчителем, керівником, старшим товаришем і просто хорошою людиною. Сумуємо разом з близькими і рідними", - було написано в повідомленні.

*** Книшов Геннадій Васильович - доктор медичних наук (1975), професор (1984), академік Національної академії наук України (Відділення молекулярної біології, біохімії, експериментальної і клінічної фізіології, травень 2006), академік Академії медичних наук України (хірургія, березень 1994), академік Російської академії медичних наук; Інститут серцево-судинної хірургії ім. Н.Амосова АМНУ, директор (з 1988), завідувач відділу рентгенохірургічних методів лікування острокоронарной недостатності (з 1993); завідувач кафедри серцево-судинної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шупика (з 1992); член Комітету з Державних. премій України в галузі науки і техніки (з березня 1997); член Комісії державних нагород та геральдики (з квітня 2005). Герой України.

Р. В. Книшов пройшов шлях аспіранта, молодшого, старшого наукового співробітника, завідувача відділу, заступника директора інституту, а з 1989 року і по сей день директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Н.М. Амосова. У медичній практиці Інституту використовуються всі існуючі у світовій практиці види кардіохірургічних втручань і методи інвазивної кардіології (за винятком трансплантації серця). Лідерство в унікальних розробках для порятунку життя важко хворих пацієнтів належить Геннадію Васильовичу Книшову.

Вперше в Україні Книшов ввів метод аортокоронарного шунтування при ішемічній хворобі серця, вперше застосував хірургічну корекцію складних і злоякісних порушень ритму серця. Під його керівництвом вперше запроваджена методика штучного підвищення температури тіла хворого (общеуправляемая гіпертермії) і доведена її роль як пускового механізму стимуляції імунітету пацієнта при інфекційному ендокардиті. За цією методикою прооперовано понад 2 тис. "безнадійних" хворих з цим захворюванням з найбільш низькою летальністю у світі. Рецидиви захворювання виникають в п'ять разів рідше, ніж в інших клініках світу. Під керівництвом Р. В. Книшова успішно велися унікальні фундаментальні розробки з анатомії та електрофізіології серця.

Серед найбільш важливих наукових і практичних досягнень - фундаментальні дослідження теорії серцевої недостатності на підставі вивчення порушення синхронності та послідовності скорочення різних відділів серця і нові методи її лікування з використанням спеціально запрограмованих двошлуночкових електрокардіостимуляторів.

Автор більш ніж 589 наукових робіт, монографій, 3-х підручників, 32 патентів на винаходи. Підготував понад 38 докторів і кандидатів наук.

Книшов був членом президії Національної академії медичних наук України, президент Асоціації серцево-судинних хірургів України (з 1992 р.), головою спеціалізованої ради по захисту дисертацій за спеціальністю - «Серцево-судинна хірургія», Вченої ради Національного ІССХ ім. М. М. Амосова. Член президії наукового ради НАМНУ, Вченої ради Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, Наукової ради «Науково-експертного центру лікарських засобів, створених на основі нано - та інших новітніх технологій НАН України», відповідальний редактор щорічника наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України.

Був постійним членом Європейської асоціації серцево-торакальних хірургів (1990р.), Американської асоціації торакальних хірургів (1993р.), Комітету з Державних премій в галузі науки і техніки (1997 р.), редакційної колегії та редакційної ради 11 провідних наукових журналів, Ради Українського Форуму, Вищої Академічної Ради загальнонаціональної програми «Людина року».

Нагороджений: Орденами Князя Ярослава Мудрого V ступеня, 1V ступеня (1999, 2008 рр.), Орденом "знак Пошани", "Людина року - 2003" в номінації "наука", Золотою медаллю академіка РАМН А. М. Бакулєва - вищою нагородою центру за видатний внесок у розвиток серцево-судинної хірургії (2004р.), Премією імені академіка А. М. Бакулєва «За великий внесок у серцево-судинну хірургію і багаторічна плідна співпраця з російськими колегами» (2010р.) Присвоєно звання Герой України (2004р.) за визначні особисті заслуги перед українською Державою, за розвиток медичної науки, створення національної кардіохірургічної школи, багаторічну самовіддану працю. Удостоєний премії імені Н.М.Амосова за 2005 рік.

За роки керівництва інститутом Книшов створив кардіохірургічну школу, яка охоплює всі напрямки серцево-судинної патології і забезпечує прогресивний розвиток кардіохірургічної допомоги в Державі. За його ініціативою і безпосередньою участю в Україні було відкрито 22 кардіохірургічних центру. Це привело до зростання кількості (понад 9 тис. операцій на рік) і якості кардіохірургічних операцій з летальністю – 1,5%. За обсягом і ефективністю втручань, очолюваний ним Інститут, вийшов на рівень показників кращих світових клінік, а за деякими показниками перевищив їх результати (лікування інфекційного ендокардиту, ішемічної хвороби серця, розшаровуючих аневризм аорти).