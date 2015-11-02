Богомолець наполягає на проведенні парламентських слухань про реформу охорони здоров'я

Голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець наполягає на якнайшвидшому проведенні парламентських слухань про реформу охорони здоров'я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції «Блоку Петра Порошенко», на засіданні Погоджувальної ради Богомолець виступила з пропозицією на цьому тижні винести на розгляд ВР постанову про проведення парламентських слухань на теми: «Про військово-медичну доктрину» і «Про реформу охорони здоров'я».

Говорячи про слуханнях про військово-медичну доктрину, Богомолець зазначила, що «у цих парламентських слуханнях прописані десятки законів, які повинні бути розроблені відповідними профільними комітетами і відомствами. А це, в свою чергу, забезпечить захист, безпеку громадян України у випадках терористичних актів, воєнної небезпеки. Що на сьогодні актуальне і вкрай необхідне нашій країні».

Також голова Комітету з питань охорони здоров'я попросила розглянути проект постанови про проведення парламентських слухань на тему реформування сфери охорони здоров'я.

«Вже три місяці ми намагаємося вийти на узгоджену концепцію реформи охорони здоров'я. Втім, роботи вистачає і зараз, і ми плідно працюємо з Міністерством охорони здоров'я в цьому напрямку. Крім того, заплановано проведення засідання Національної ради реформ в грудні, під час якого будемо обговорювати і радитися щодо цієї концепції. Тому вкрай важливо, щоб ці парламентські слухання відбулися якомога швидше. Сподіваюся, на цьому тижні буде включено до порядку денного парламенту і прийнято відповідне рішення», – додала народний депутат.