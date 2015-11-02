Україна посіла 70-е місце в світовому рейтингу процвітання - дослідження

Україна посіла 70-е місце серед 142 країн у світовому рейтингу процвітання, оприлюдненому британським центром Legatum Institute, опустившись за рік на 7 сходинок.

Як повідомляється в звіті про проведене дослідження на сайті організації, очолює рейтинг Норвегія, а крім неї в першу п'ятірку країн входять Швейцарія, Данія, Нова Зеландія і Швеція.

Росія займає в рейтингу 58 місце, Білорусь – 63, Грузія – 80, Молдова – 92.

Нижчі позиції рейтингу займають такі країни, як Бурунді, Чад, Гаїті, Афганістан і Центральноафриканська республіка, займаючи з 138 по 142 місце, відповідно.

Читайте такожРейтинг країн, в яких люди сплять міцніше за всеЗа словами виконавчого директора Legatum Institute Шан Гансен, наведеними у звіті, індекс говорить про те, що для процвітання країна повинна забезпечити можливості і свободу для своїх громадян, оскільки доступ до якісної охорони здоров'я і освіти є фундаментом для зростання.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Україна зайняла 63-е місце в світовому рейтингу процвітання, оприлюдненому британським центром Legatum Institute, піднявшись на одну сходинку.