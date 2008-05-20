Американські медики віправдали ”білу отруту”

Всупереч багатьом науковим дослідженням, лікарі медичного коледжу Альберта Ейнштейна /США/ переконані, що велика кількість солі не підвищує ризик смерті і не заподіює шкоди здоров`ю.

Такий висновок був зроблений фахівцями після дослідження дієтичного вживання серед 8 тис. 700 чоловік протягом шести років. Експерти не відзначили значно збільшеної ризику серцево-судинних хвороб і смерті в результаті споживання високих доз харчового натрію.

Навпаки, після аналізу відомих чинників ризику типу куріння, діабету і підвищеного тиску, епідеміологи зафіксували, що люди, що ті, хто споживав найнижчі кількості солі, на 80% підвищували ризик смерті від серцево-судинних розладів, а на 24% - ризик смерті від будь-якої причини. За словами медиків, сіль важлива для правильної роботи багатьох процесів в організмі і потенційні ризики від її вживання сумнівні.

ami-tass.ru