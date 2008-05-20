У Британії схвалено створення гібридних ембріонів з людини і тварини

Британський парламент схвалив створення гібридних ембріонів людини і тварини. Депутати палати общин британського парламенту в понеділок-вівторок розглядають проект Закону про запліднення людини і ембріологію, який передбачає створення гібридних ембріонів людини і тварини.

Даний законопроект викликав суперечливу реакцію в британському суспільстві. Представники католицької церкви, ряд громадських діячів і політиків висловилися категорично проти створення таких гібридів. За словами противників ініціативи, вона є "жахливою" і "нагадує про експерименти на зразок Франкенштейна".

Тепер депутатів чекає голосування по ключових положеннях законопроекту.

У їх числі - створення ембріонів в цілях отримання тканин для лікування братів і сестер хворих дітей, визначення "батьківства" у разі штучного запліднення жінки, а також встановлення нових обмежень по термінах проведення абортів.

Тим часом, ще до ухвалення закону британські учені змогли в лабораторних умовах одержати перші гібридні ембріони людини і тварини.

На початку квітня цього року співробітники університету Ньюкасла - провідного центру британської ембріології - одержали ембріони в результаті впровадження ДНК шкірних клітин людини в яйцеклітини корови, з яких заздалегідь був видалений весь генетичний матеріал.

Протягом трьох днів учені спостерігали за розвитком ембріонів. Результати своїх досліджень вони мають намір застосовувати при розробці нового покоління ліків від цілого ряду хвороб - від діабету і інсульту до хвороб Паркінсона і Альцгеймера.

Вся робота з гібридними ембріонами була дозволена британською службою по заплідненню людини і ембріології. Одним з головних обмежень експерименту є вік ембріонів, який не може перевищувати 14 днів.

У 2003 році гібридний ембріон кролика і людини одержали китайці, а в 2004-му дослідники з Міннесоти виростили свиню з людською кров`ю.