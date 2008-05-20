Молоко – друг чи ворог?

Наш організм потребує постійного і повноцінного фосфорно-кальцієвого обміну, дуже важливо добитися засвоєння потрібної кількості кальцію і виведення з організму його надлишків. Для цього потрібне дотримання декількох вимог, таких як наявність кремнієвої кислоти, відсутність стресових ситуацій, наявність вітамінів D і С, а також підвищена рухова активність.

Річ у тому, що кальцій і кремній дуже тісно взаємозв`язані між собою, але без наявності кремнію не відбувається засвоєння кальцію.

На тих ділянках, які були пошкоджені кальцієм, відбувається осідання невикористаного холестерину.

А пасивний холестерин «дружить» з найдрібнішими паразитами, наприклад, з трихомонадою.

Така дружба може стати причиною виникнення гіпертонії, стенокардії, відкладення солей в нирках і жовчному міхурі, глаукоми, привести до інсультів, інфарктів і онкологічних хвороб.

Кремнієвою кислотою багаті такі трави, як хвощ польовий, спориш, мати-й-мачуха, лист кульбаби, насіння соняшнику, медунка, кропива.

Водні настої з цих трав добре впливають на роботу серця, стан зубів, кісток, волосся і нігтів.

А ось молоко і молочні продукти потрапляють в розряд обвинувачених, і причин тому достатньо. У молоці високий рівень вмісту радіонуклідів, молочний кальцій займає все те місце, яке необхідне для кремнію, воно насичує організм надлишками холестерину.

Краще приймати кальцій в легшій для засвоєння формі, тобто вживати свіжі овочі і фрукти, боби, горіхи, сирий яєчний жовток, морепродукти і печінку риб. Саме у цих продуктах - оптимальне співвідношення солей кальцію, фосфору і вітаміну D.