У Мелітополі госпіталізували двох жінок після вакцинації проти кору і краснухи

У Запорізькій області (м. Мелітополь) госпіталізовано дві жінки після вакцинації проти кору і краснухи.

Обидві пацієнтки надійшли до ЦРБ Мелітопольського району сьогодні зі скаргами на нездужання і високу температуру тіла. Одна з них (дівчина 19 років) перебуває у відділенні інтенсивної терапії, лікарі оцінюють її стан, як середньому ступеню тяжкості. За словами керівництва ЦРБ, щеплення пацієнтці зробили 16 травня. Діагноз другої жінки зараз встановлюється.

Згідно з наказом Мінохоронздоров`я, вакцинація проти кору і краснухи в Мелітопольському районі тимчасово припинена.

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