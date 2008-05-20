У Криму зростає кількість дітей, які помирають до 1 року

У січні-березні 2008 року в Криму в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилася кількість дітей померлих у віці до 1 року, передає кореспондент УНІАН.

За інформацією Головного управління статистики в АРК, кількість дітей, померлих у віці до 1 року, у вказаний період збільшилося на 8,8% і склало 62 дитину (у січні-березні 2007 року - 57 дітей).

Коефіцієнт дітей, померлих у віці до 1 року, склав 11,4 померлих на 1000 живонароджених (у січні-березні 2007 року - 11,3).

Основними причинами смерті дітей у віці до 1 року залишаються окремі стани, які виникають в перинатальному періоді, - 66,1% від всіх померлих дітей у віці до 1 року, вроджені вади розвитку деформації і хромосомні аномалії - 21,0%, деякі інфекційні і паразитарні хвороби - 4,8%, зовнішні причини захворюваності і смертності - 1,6%.