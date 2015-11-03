Щоб ГРВІ не перетік у бронхіт

Починається все з катарального запалення верхніх дихальних шляхів, потім інфекція, якщо не лікувати її належним чином, опускається в бронхи. Такий механізм розвитку бронхіту – зверху вниз.

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Якщо імунітет у нормі, при ГРВІ буває досить інгаляцій, полоскань горла настоями або відварами ромашки, шавлії, календули, прийому всередину легких відхаркувальних засобів – відварів оману, мати-й-мачухи, мікстур з коренем алтея, солодки.

Чудово допомагають і зігрівальні компреси, гірчичники. Якщо температура піднялася вище 38°, з'явилася мокрота зеленого кольору, обов'язково зверніться до лікаря: він підбере більш дієві препарати, при необхідності призначить антибіотик.

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Можна заздалегідь припустити, у якого пацієнта розвивається бронхіт. Як правило, бронхітом страждають курці, люди ослаблені, із зниженим імунітетом, з неправильно збалансованим харчуванням і надмірно завантажені на роботі. Тому під час бронхіту слід відкласти всі справи і зайнятися виключно відновленням здоров'я. Особливу увагу варто звернути й на раціон: збагатіть його овочами, фруктами, зеленню, порадьтеся з лікарем, які вітаміни та імуномодулятори варто приймати.