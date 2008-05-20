Як схуднути на картопляній дієті

Жодна каша або макаронні вироби не зможуть замінити улюбленої всіма картоплі. Багато дієт обмежують його споживання, але всім любителям цього продукту можна повідомити про втішну новину: можна худнути і на картоплі. Існує декілька варіантів картопляних дієт. Варіант 1. На сніданок вам потрібно буде випити одну склянку свіжого молока.

На обід необхідно з`їсти триста грамів картопляного пюре.

А на вечерю приготувати картопляний салат, який повинен складатися з двохсот п`ятдесяти грамів відвареної картоплі, одного звареного круто яйця, невеликої кількості солі, а заправити салат слід сумішшю оцту і олії.

При бажанні салат можна посипати чорним перцем.

Така дієта дозволяє позбавитися від п`ятисот грамів ваги на день. Сидіти на такій дієті можна не частіше, ніж раз на місяць, а тривалість цього варіанту картопляної дієти три-п`ять днів.

Варіант 2. Цей варіант значно м`якше попереднього.

Вам потрібно буде зварити в мундирі один кілограм картоплі і розділити його на п`ять-шість прийомів їжі. Їсти картоплю несолоною, але додавати у їжу зелень не забороняється. Можете їсти кріп, петрушку, зелений лук, кмин. Якщо вас аж надто замучить голод, то на сніданок можете з`їсти шматочок хліба з вершковим маслом. До обіду в цьому випадку можете додати невелику кількість свіжих овочів, наприклад, моркву, ріпчасту цибулю, огірки, капусту. Можна пити настої трав, чаю без цукру (краще надати перевагу зеленому чаю), а також мінеральну воду. Тривалість такої дієти повинна складати не більше семи-десяти днів, а повторювати її дозволено не частіше, ніж один раз на два місяці.