Як схуднути на картопляній дієті
Чи таке можливо?
Жодна каша або макаронні вироби не зможуть замінити улюбленої всіма картоплі. Багато дієт обмежують його споживання, але всім любителям цього продукту можна повідомити про втішну новину: можна худнути і на картоплі. Існує декілька варіантів картопляних дієт. Варіант 1.
Варіант 1.На сніданок вам потрібно буде випити одну склянку свіжого молока.
На обід необхідно з`їсти триста грамів картопляного пюре.
А на вечерю приготувати картопляний салат, який повинен складатися з двохсот п`ятдесяти грамів відвареної картоплі, одного звареного круто яйця, невеликої кількості солі, а заправити салат слід сумішшю оцту і олії.
При бажанні салат можна посипати чорним перцем.
Така дієта дозволяє позбавитися від п`ятисот грамів ваги на день. Сидіти на такій дієті можна не частіше, ніж раз на місяць, а тривалість цього варіанту картопляної дієти три-п`ять днів.
Варіант 2. Цей варіант значно м`якше попереднього.
Вам потрібно буде зварити в мундирі один кілограм картоплі і розділити його на п`ять-шість прийомів їжі. Їсти картоплю несолоною, але додавати у їжу зелень не забороняється. Можете їсти кріп, петрушку, зелений лук, кмин. Якщо вас аж надто замучить голод, то на сніданок можете з`їсти шматочок хліба з вершковим маслом. До обіду в цьому випадку можете додати невелику кількість свіжих овочів, наприклад, моркву, ріпчасту цибулю, огірки, капусту. Можна пити настої трав, чаю без цукру (краще надати перевагу зеленому чаю), а також мінеральну воду. Тривалість такої дієти повинна складати не більше семи-десяти днів, а повторювати її дозволено не частіше, ніж один раз на два місяці.