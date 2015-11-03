В Україні проти поліомієліту вже вакциновано понад 500 тис. дітей – МОЗ

В Україні у першому турі додаткової імунізації проти поліомієліту вже вакциновано понад 500 тис. дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, перший тур додаткової вакцинації від поліомієліту охопив усі регіони України.

Згідно з інформацією, яку надали МОЗ регіональні управління охорони здоров’я, станом на 2 листопада 2015 р. проти поліомієліту вакциновано ОПВ вакциною більш як 500 тис. дітей, що складає 25% від загальної кількості дітей, які потребують вакцинації, а це понад 2 млн малюків загалом.

Найактивніше дітей вакцинують у Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській та Житомирській областях: у Кіровоградській області імунізовано майже 54% малюків, у Миколаївській та Чернігівській – приблизно 36%, у Житомирській та Харківській – понад 33% дітей, віком до 6 років. Повільно проходить імунізація в Донецькій, Львівській та Закарпатській областях, а також у Києві.

Читайте такожВ Україні стартувала додаткова імунізація проти поліомієлітуМіністерство охорони здоров’я спільно з дитячим фондом ЮНІСЕФ та Всесвітньою організацією охорони здоров’я закликають батьків не зволікати та вакцинувати від поліомієліту своїх дітей віком від 2 місяців до 6 років протягом наступного тижня: перший тур додаткової імунізації закінчується 7 листопада 2015 року.

У МОЗ нагадали, що в Україні розпочато трьохтурову додаткову вакцинацію проти поліомієліту у відповідь на спалах цієї хвороби. Аби убезпечити населення країни від невиліковної хвороби та сформувати колективний імунітет, МОЗ спільно з ВООЗ та ЮНІСЕФ розробили план проведення трьох раундів додаткової імунізації з використанням оральної полівакцини (ОПВ) для усіх дітей віком від 2 місяців до 6 років.

У третій раунд буде включено дітей віком до 10 років. Діти, які не отримали жодної дози вакцини проти поліомієліту до моменту проведення додаткової вакцинації, отримують першу дозу інактивованої полівакцини (ІПВ), та можуть бути далі вакциновані ОПВ не раніше ніж через 14 днів після отримання ІПВ.

Тривалість першого раунду вакцинації ОПВ становить три тижні, наступних раундів вакцинації (другого та третього) – 2 тижні. Інтервал між раундами вакцинації ОПВ складає один місяць (30 діб). Відрахування інтервалу між раундами відбувається від останнього дня попереднього раунду вакцинації ОПВ.

21 жовтня в Україні стартувала додаткова трьохтурова імунізація проти поліомієліту.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі заявив, що у Закарпатській області зафіксовано два випадки захворювання дітей на поліомієліт. Ситуація класифікується вже як спалах хвороби в регіоні. Міністр підкреслив, що обидві дитини, які захворіли, не були щеплені від поліомієліту.

2 вересня закарпатські медики спростували інформацію про два випадки захворювання на поліомієліт в області.

3 вересня у МОЗ заявили, що сертифікована ВООЗ лабораторія підтвердила, що захворювання двох дітей на Закарпатті було викликано вірусом, похідним від вакцинного штаму, та підтверджено циркуляцію вірусу, що, відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил, прирівнюється до спалаху поліомієліту.