В Україні поліпшили умови доступу військовослужбовців та членів їх сімей до санаторно-курортного лікування

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (реєстраційний номер 2972).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 234 із 335 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу військовослужбовців та членів їх сімей у розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів, то вони мають право на санаторно-курортне лікування. На сьогодні він становить близько чотирьох тисяч гривень, тобто якщо в сім'ї три людини, то дохід не повинен перевищувати 12 тисяч гривень.

Голова комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський зазначив, що в рамках закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання» ми обмежили соціальні пільги доходами сімей, в тому числі це поширюється на військовослужбовців», зокрема, санаторно-курортне лікування надається військовослужбовцям та членам їх сімей.

Він зазначив, що сьогодні цією пільгою не можуть користуватися сім'ї, які отримують більше 5700 гривень.