На Херсонщині четверо осіб звернулися за медичною допомогою після щеплення від кору та краснухи

У Херсонській області четверо осіб звернулися за медичною допомогою після вакцинації від кору та краснухи.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому до лікарів звернулися не лише підлітки, але й 29-річна жінка.

Одного зі школярів довелося евакуювати після щеплення до дитячої обласної лікарні.

Головний лікар цього закладу Людмила ЛЯТЕЦЬКА повідомила, що безпосередньої загрози життю 14-річного підлітка немає. За її словами, у нього просто виявилася загострена реакція на тлі простудного захворювання.

Однак, сказала лікар, кожен подібний випадок буде докладним чином проаналізований.

За інформацією Управління охорони здоров’я Херсонської ОДА, технічно до масової вакцинації на Херсонщині підготовлено усе необхідне: з медичними працівниками провели попередні заняття, їм видано сумки-холодильники, щоб не порушувався режим зберігання препарату.

Батьки постраждалих скаржаться, що вакцинацію у деяких школах «поставили на потік»: медики дуже поспішають і не оглядають дитину, обмежуючись стандартним питанням, хворий він або здоровий.

За даними Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 7.00 вівторка у лікувальних закладах Донецької області через погіршення самопочуття у зв`язку з проведенням, з 5 травня, щеплень проти кору та краснухи (вакцина ZA 26-X) перебувають 89 осіб, з них 81 дитина.

У Донецьку в лікарнях перебувають 32 особи (з них 28 дітей), у Краматорську - 47 дітей, у Маріуполі - 3 дитини, у Шахтарську - 2 особи (з них 1 дитина), у Селідовому - 3 особи, у Мар`їнському районі - 1 дитина, у Першотравневому районі - 1 дитина.