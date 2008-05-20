Партія регіонів ініціює створення слідчої комісії ВР для з’ясування законності дій щодо вакцинальної кампанії
19 травня проект постанови Верховної Ради, підготовлений народним депутатом Тетяною БАХТЄЄВОЮ та іншими депутатами, уже надійшов до парламенту...
Партія регіонів ініціюватиме створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для з’ясування законності дій міністра охорони здоров’я Василя КНЯЗЕВИЧА при проведенні національної кампанії масової імунізації проти кору та краснухи і причин смерті школяра із Краматорська Антона Тищенка та ускладнень здоров’я інших осіб після вакцинації.
Про це йдеться у заяві партії, текст якої є в розпорядженні УНІАН.
19 травня проект постанови Верховної Ради, підготовлений народним депутатом від Партії регіонів Тетяною БАХТЄЄВОЮ та іншими депутатами, уже надійшов до парламенту, йдеться у заяві.
Партія регіонів вимагатиме проведення експертних випробувань якості застосованих вакцин із залученням міжнародних експертів з метою отримання об`єктивних результатів експертизи.
“Водночас ми розуміємо, що імунопрофілактика інфекційних захворювань шляхом щеплень є одним з найефективніших способів боротьби з хворобами. Враховуючи, що внаслідок трагедії рівень довіри громадян до безпечності таких щеплень впав дуже низько, Партія регіонів наполягає на публічності всіх дій Міністерства охорони здоров‘я в цьому питанні,” наголошується в заяві.
У заяві йдеться, що трагедія, що сталася у Краматорську, де внаслідок вакцинації загинула дитина, а ще десятки перебувають у лікарні у тяжкому стані, вимагає жорстких дій щодо відповідальних посадових осіб. Партія регіонів вважає, що Міністерство охорони здоров‘я несе повну відповідальність за смерть неповнолітнього хлопця та ускладнення здоров’я інших дітей після вакцинації.
У Партії регіонів переконані, що суспільство має почути відповідь на питання, чому і на якій підставі міністр ухвалив рішення щодо вакцинації незареєстрованою в Україні вакциною, грубо порушивши норми статті 13 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», відповідно до якої для профілактичних щеплень використовуються медичні імунобіологічні препарати вітчизняного і закордонного виробництва, зареєстровані в Україні у встановленому законодавством порядку.
Також у заяві йдеться, що незважаючи на те, що офіційний початок вакцинації – 26 травня 2008 року, міністр дав вказівку почати вакцинацію раніше, при цьому вакциною з високою реактогенністю, з важкими побічними ефектами без належного медичного супроводу.
Більш того, навіть коли вже надійшла інформація про факти побічної дії вакцини й стався випадок зі смертельним результатом після вакцинації, міністр протягом тижня не ухвалював рішення про повне призупинення вакцинації проти кору й використання всіх серій цієї вакцини, заявляють у Партії регіонів.
Як повідомляв УНІАН, 13 травня старшокласник із Краматорська після щеплення, зробленого напередодні, помер у реанімації.
За даними Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 7.00 вівторка у лікувальних закладах Донецької області через погіршення самопочуття у зв`язку з проведенням, з 5 травня, щеплень проти кору та краснухи (вакцина ZA 26-X) перебувають 89 осіб, з них 81 дитина.
У Херсонській області четверо осіб звернулися за медичною допомогою після вакцинації від кору та краснухи.
19 травня МОЗ припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.