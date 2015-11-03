ВР встановила: учасники АТО мають обов’язково проходити психологічну реабілітацію

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо психологічної реабілітації військовослужбовців після виконання завдань у бойових умовах)» (№2686).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 236 народних депутатів із 330, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлюється, що військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад.

Порядок проведення реабілітації та відшкодування вартості проїзду встановлюються Кабінетом міністрів України.

"Як свідчить міжнародний досвід, учасники бойових дій після повернення до мирного життя, впродовж наступних 10-20 років можуть стати загрозою як для власних сімей, так і для всього суспільства. За статистикою, 98% з них потребують кваліфікованої допомоги внаслідок впливу бойових стрес-факторів". - зазначається у пояснювальній записці до проекту закону.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.